 Moviola Lazio Milan LIVE, l'episodio chiave della sfida di Coppa Italia
25 minuti ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Moviola Lazio Milan, l’episodio arbitrale chiave della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola della sfida Lazio Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marco Guida.

LA MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

Appena 103 secondi dopo il fischio d’inizio, Pavlovic viene ammonito per un intervento in ritardo su Guendouzi, nato da un errore del compagno De Winter. L’Olimpico protesta poco dopo per un’accelerazione di Zaccagni fermata da Tomori senza che l’arbitro ravvisi il fallo.

Il match resta acceso: Vecino commette un intervento irregolare su Leao, con Sarri che manifesta il suo disappunto, mentre Zaccagni viene punito per una forbice su Jashari, decisione corretta di Guida ma non condivisa dal giocatore biancoceleste.

Si arriva così all’intervallo sullo 0-0, con equilibrio totale anche nella statistica dei falli: sei per parte.

