Moviola Lazio Fiorentina, il dialogo Var su Pongracic-Gila: «Trattenuta leggera»
Moviola Lazio Fiorentina, svelato a Open Var il confronto tra VAR e AVAR sull’episodio in area: la trattenuta di Pongracic su Gila giudicata lieve
Nel nuovo episodio di Open Var è stato reso pubblico il dialogo VAR relativo a Lazio Fiorentina, in particolare sull’episodio della trattenuta in area di rigore di Marin Pongracic su Mario Gila. L’arbitro Simone Sozza aveva lasciato proseguire, ritenendo l’intervento regolare: una valutazione confermata dal controllo al monitor.
Durante l’azione, il VAR Daniele Pezzuto e l’AVAR Alessandro Prontera hanno analizzato l’episodio da più angolazioni, soffermandosi sulla consistenza del contatto e sulla dinamica complessiva.
Dal dialogo emerge un’analisi dettagliata e progressiva:
- Pezzuto chiede di rivedere l’azione prima del tiro e di cambiare telecamera.
- Prontera sottolinea subito l’assenza di “consistenza”.
- Ulteriori replay confermano la natura fortuita del contatto e l’accentuazione della caduta da parte del difensore biancoceleste.
Il passaggio decisivo del confronto è chiaro e sintetizza la decisione finale:
«C’è la lieve trattenuta, poi lui accentua molto. Lo trattiene ma leggermente, poi lui accentua molto la caduta» (VAR Pezzuto).
A supporto, l’AVAR ribadisce: «Il colpo che riceve il giocatore della Fiorentina è fortuito».
In chiave moviola, l’episodio non raggiunge la soglia dell’errore chiaro ed evidente richiesta per l’intervento correttivo del VAR. La trattenuta leggera, priva di intensità determinante, unita all’accentuazione del contatto, giustifica il check completato senza On Field Review e conferma la decisione di campo dell’arbitro Sozza.
Il caso Pongracic–Gila rientra nella casistica dei contatti valutativi, dove la tecnologia supporta ma non sostituisce il giudizio dell’arbitro. Il dialogo reso pubblico da Open Var chiarisce criteri e processo decisionale, contribuendo a una lettura più trasparente dell’episodio e riducendo le zone d’ombra interpretative.
