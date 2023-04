Sarri, Monza da non sottovalutare: il retroscena a Formello

Maurizio Sarri tiene la guardia alta in vista della sfida di domani contro il Monza: il retroscena sul discorso ai giocatori a Formello

Dopo la grandissima vittoria nel derby e le due settimane di sosta, la Lazio riparte in campionato con la sfida di domani pomeriggio al Monza in trasferta col chiaro obiettivo di blindare il secondo posto.

Il Messaggero oggi in edicola riporta un importante retroscena su quanto Sarri sia focalizzato su questa sfida: «Con il Monza la gara più difficile per volare in alto. Non possiamo permetterci nessun passo falso». Un discorso chiaro e senza possibili interpretazioni: Immobile e compagni dovranno tornare dal Brianteo con i 3 punti.