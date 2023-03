Monza-Lazio, prevista l’invasione dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno. In poche ore i 2200 posti del settore ospiti dell’U-Power sono andati esauriti

Grande attesa per la sfida tra Monza e Lazio programmata in data domenica 2 aprile allo ore 15.00. In sole sei ore dall’inizio della vendita, i 2200 posti del settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza sono andati esauriti, ma saranno attesi almeno altri 300 tifosi biancocelesti in Lombardia, come riporta Il Messaggero.