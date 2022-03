Montella: «La Roma può vincere la Conference e centrare il quarto posto»

Vincenzo Montella, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport, ha commentato le ambizioni stagionali della Roma: le sue parole

Vincenzo Montella, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’attaccante Abraham e della stagione dei giallorossi. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM – «I record sono fatti per essere battuti e non mi dispiacerebbe. Ci tengo ai gol segnati in un derby. A me lui è sempre piaciuto, sa attaccare gli spazi e ha fiuto del gol. Pregi? Spirito di sacrificio. Difetti? Deve migliorare nella gestione della palla. Gli auguro di andare al Mondiale e tornare poi alla Roma ancora più forte. Il cambio di modulo con Zaniolo più vicino lo ha aiutato tanto».

ROMA – «La seguo sempre così come il calcio italiano in generale. Mi piacerebbe vincesse il Napoli lo scudetto. Tornando alla Roma è un gruppo in crescita e anche Mourinho ha saputo cambiare atteggiamento tattico dimostrando ancora una volta la sua intelligenza. Può lottare per il quarto posto e per la vittoria della Conference League».