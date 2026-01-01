Lazio, Miretti missione possibile per il centrocampista juventino? La situazione attuale - Lazio News 24

Il centrocampista della Juventus nel mirino di più club: valutazione da 25 milioni e possibile intreccio di mercato Lazio



Il nome di Fabio Miretti torna a circolare con insistenza nel panorama del mercato italiano e, indirettamente, anche negli ambienti Lazio, sempre attenti alle occasioni che possono nascere dai movimenti delle big. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sul centrocampista della Juventus non ci sarebbe soltanto l’interesse del Bologna, ma una generale attenzione da parte di diversi club pronti a sfruttare eventuali aperture della società bianconera.

Miretti, cresciuto nel vivaio juventino, gode della stima di Luciano Spalletti, che ne apprezza intelligenza tattica, qualità tecniche e capacità di adattarsi a più ruoli a centrocampo. Nonostante questo, la Juventus starebbe valutando la possibilità di sacrificarlo nel mercato invernale, soprattutto per esigenze economiche e di bilancio. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie di club come la Lazio, sempre alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il salto di qualità.

L’idea della dirigenza bianconera, in caso di cessione, sarebbe chiara: monetizzare subito. Per questo motivo, la Juventus non prenderebbe in considerazione formule come il prestito, puntando invece a una vendita a titolo definitivo. La valutazione fissata per il cartellino di Miretti si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante che restringe il campo delle pretendenti ma non lo azzera.

In un contesto come quello della Lazio, il profilo di Miretti rappresenterebbe un investimento di prospettiva ma anche una risorsa immediata. Il centrocampista garantisce dinamismo, qualità nella gestione del pallone e una buona visione di gioco, caratteristiche che lo rendono appetibile per sistemi di gioco votati al palleggio. Tuttavia, l’operazione non sarebbe semplice, proprio per i costi elevati e per la volontà della Juventus di incassare senza contropartite.

Il mercato è ancora lungo e molte variabili possono entrare in gioco. La Lazio osserva, valuta e resta alla finestra, consapevole che eventuali aperture da parte della Juventus potrebbero trasformare una semplice suggestione in una pista concreta nelle prossime settimane.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO