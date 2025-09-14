Lazio, quell'ex rivale ritorna a parlare di Milinkovic Savic dopo le voci sul suo ritorno. Le ultime - Lazio News 24

Lazio, Nainggolan ricorda i derby e il duello con Milinkovic Savic: «Me lo mettevo in tasca»

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza in Serie A e, in particolare, dei suoi anni nella Capitale. Intervistato da Fantalab, il belga ha raccontato diversi aneddoti sul suo passato calcistico, soffermandosi inevitabilmente anche sulla Lazio, squadra contro cui ha disputato numerosi derby durante la sua militanza giallorossa.

Nel corso dell’intervista, Nainggolan ha ricordato con particolare enfasi i duelli personali con Milinkovic Savic, uno dei giocatori simbolo della Lazio negli ultimi anni. Il serbo, che per stagioni ha rappresentato il cuore del centrocampo biancoceleste, è stato spesso uno degli avversari più temuti nel derby della Capitale. Tuttavia, Nainggolan non ha risparmiato una frecciata ironica all’ex numero 21 della Lazio, ricordando come si sentisse superiore a lui in quelle sfide accese.

«Milinkovic Savic? È un bel giocatore,» ha dichiarato il centrocampista belga. «Tempo fa feci una battuta dicendo che me lo mettevo spesso in tasca nei derby tra Roma e Lazio. Ma lo penso davvero. Nel breve era abbastanza lento, mentre nel lungo era davvero forte.»

Le parole di Nainggolan fanno riaffiorare i ricordi di tanti derby della Capitale, sfide infuocate dove spesso il centrocampo era la chiave tattica e agonistica del match. Sia Nainggolan che Milinkovic Savic erano protagonisti assoluti di quegli incontri, portando in campo personalità, fisicità e qualità tecnica.

La Lazio, oggi orfana di Milinkovic Savic dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita, sente ancora il vuoto lasciato da un giocatore che per anni ha rappresentato un punto fermo nello scacchiere tattico prima di Simone Inzaghi e poi di Maurizio Sarri. Il serbo era il simbolo di una Lazio ambiziosa e concreta, capace di lottare per l’Europa e vincere trofei.

Il confronto tra due leader come Nainggolan e Milinkovic Savic resta uno dei capitoli più affascinanti della storia recente dei derby romani. Due stili diversi, due carriere differenti, ma un solo palcoscenico condiviso: quello dell’Olimpico, dove Lazio e Roma hanno scritto pagine indimenticabili del calcio italiano.