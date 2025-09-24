Milinkovic Savic-Lazio, ritorno possibile? Spunta una nuova indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Milinkovic Savic-Lazio, ritorno possibile? Il Sergente sogna la Serie A

Il nome di Sergej Milinkovic Savic continua a far battere il cuore dei tifosi della Lazio. A rilanciare l’ipotesi di un ritorno in Serie A è Tuttosport, secondo cui il centrocampista serbo starebbe seriamente valutando l’idea di lasciare l’Arabia già a gennaio. Il tema del suo futuro torna così prepotentemente d’attualità, con Juventus e Inter che osservano con interesse, ma con una domanda che aleggia nell’aria: è davvero possibile rivedere il binomio Milinkovic Savic-Lazio?

Secondo il quotidiano torinese, è la Juventus la squadra più attenta alla situazione contrattuale del Sergente. Il suo contratto con l’Al-Hilal scade nel 2026, ma come riportato anche dal giornalista Fabrizio Romano, la questione è tutt’altro che chiusa: «Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, ma il suo contratto sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi. Dovrà fare una scelta».

E se quella scelta dovesse riportarlo in Italia, la pista Milinkovic Savic-Lazio tornerebbe subito calda. Il giocatore non ha mai nascosto l’affetto per il club biancoceleste, dove ha vissuto alcuni degli anni più importanti della sua carriera. Il legame emotivo con i colori della Lazio è rimasto intatto, nonostante il trasferimento in Arabia Saudita, avvenuto per motivi economici ma mai pienamente appagante dal punto di vista sportivo.

Milinkovic, infatti, sta bene fisicamente e le sue prestazioni – pur in un campionato meno competitivo – sono rimaste di buon livello. Un eventuale ritorno alla Lazio rappresenterebbe una scelta di cuore, ma anche una mossa tecnica di altissimo valore. Il centrocampo biancoceleste ha bisogno di qualità, carisma e leadership: tutte caratteristiche che Milinkovic incarna perfettamente.

La società, dal canto suo, non può farsi trovare impreparata. Se davvero dovesse aprirsi una finestra per il ritorno di Sergej a parametro zero – ipotesi più realistica per l’estate che per gennaio – la Lazio avrebbe il dovere di cogliere l’occasione. L’operazione Milinkovic Savic-Lazio sarebbe un messaggio forte ai tifosi, un segnale di ambizione e un ritorno che potrebbe riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste.

Per ora è solo un’ipotesi, ma il sogno Milinkovic Savic-Lazio potrebbe presto tornare realtà.