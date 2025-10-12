Milinkovic-Savic torna in Serie A? L’ex Lazio è il sogno di quel club per gennaio: affare possibile ma con un grande sacrificio, le ultime

Milinkovic-Savic, ritorno in Serie A? L’ex Lazio sogno di mercato per gennaio: operazione possibile solo con un enorme sacrificio economico

Come riportato da Tuttosport, la Juventus ha già tracciato le linee guida per il mercato invernale: l’obiettivo è rinforzare la fascia destra e, soprattutto, aggiungere qualità in mezzo al campo. In cima alla lista dei desideri c’è un nome che evoca ricordi e suggestioni: Sergej Milinkovic-Savic.

L’ex leader della Lazio, oggi all’Al-Hilal, si avvicina alla scadenza del suo ricchissimo contratto, senza che al momento siano stati avviati colloqui per un rinnovo. Pur trovandosi bene in Arabia Saudita – complice anche la presenza del suo mentore Simone Inzaghi – il “Sergente” non ha mai nascosto la volontà di tornare a misurarsi con il calcio europeo. L’idea di rientrare in Serie A, un campionato che conosce alla perfezione, resta particolarmente allettante. Per ora la Juventus si è limitata a raccogliere informazioni, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa trasformare l’interesse in una vera offensiva, qualora si aprisse la possibilità di un addio anticipato dall’Arabia.

Il nodo resta l’ingaggio. Milinkovic-Savic percepisce circa 20 milioni di euro netti a stagione più bonus: una cifra fuori portata per i bianconeri. Per liberarsi già a gennaio, il centrocampista dovrebbe rescindere il contratto e rinunciare a circa metà stipendio annuale, vale a dire intorno ai 10 milioni di euro. Un sacrificio economico enorme, difficilmente compensabile anche con un nuovo accordo pluriennale a Torino.

La decisione, dunque, è tutta nelle mani del giocatore. Si tratta di una vera e propria scelta di vita: continuare a incassare cifre astronomiche in un campionato meno competitivo, oppure rimettersi in gioco ai massimi livelli, accettando un ingaggio importante ma lontano dai parametri arabi. Le prossime settimane chiariranno se il “Sergente” è pronto a compiere questo passo.