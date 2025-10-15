 Milinkovic-Savic, Galia non ha dubbi: «In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo in quel club»
4 ore ago

Milinkovic Savic Serbia

Milinkovic-Savic, Galia svela a sorpresa: «In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo in quel club». Le dichiarazioni

Roberto Galia, cresciuto nel settore giovanile del Como e protagonista del suo esordio in Serie A con i lariani, ha vissuto stagioni di rilievo alla Juventus.

Indimenticabile il suo gol a San Siro che regalò ai bianconeri di Dino Zoff la vittoria sul Milan di Arrigo Sacchi nella finale di Coppa Italia. A quattro giorni dalla nuova sfida tra le due squadre, Tuttosport lo ha intervistato

IL MERCATO DI GENNAIO JUVE– «Leggo di un laterale destro e di un centrocampista: sarebbero certamente funzionali, ma devono esser giocatori di personalità.

Per imporsi alla Juve serve carattere. Milinkovic Savic? In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juve…».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI GALIA SU CALCIONEWS24

