Hanno Detto
Milinkovic-Savic, Galia non ha dubbi: «In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo in quel club»
Roberto Galia, cresciuto nel settore giovanile del Como e protagonista del suo esordio in Serie A con i lariani, ha vissuto stagioni di rilievo alla Juventus.
Indimenticabile il suo gol a San Siro che regalò ai bianconeri di Dino Zoff la vittoria sul Milan di Arrigo Sacchi nella finale di Coppa Italia. A quattro giorni dalla nuova sfida tra le due squadre, Tuttosport lo ha intervistato
IL MERCATO DI GENNAIO JUVE– «Leggo di un laterale destro e di un centrocampista: sarebbero certamente funzionali, ma devono esser giocatori di personalità.
Per imporsi alla Juve serve carattere. Milinkovic Savic? In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juve…».
