Milinkovic a Rey Mysterio: «Buona fortuna per la Royal Rumble». Poi la richiesta…

Milinkovic ha mandato un messaggio a Ray Mysterio, in vista della Royal Rumble, aggiungendo una richiesta particolare

Non c’è solo il calcio per Milinkovic. Il gigante della Lazio ha infatti una passione anche per il wrestling, ma soprattutto per il Ray Mysterio: il lottatore noto per salire sul ring con una maschera. Domenica entrambi avranno un appuntamento importante: Sergej contro l’Atalanta, mentre il suo idolo competirà nella Royal Rumble.

Attraverso il canale ufficiale della Lazio, Milinkovic ha fatto l’in bocca al lupo a Ray e aggiunto: «Voglio la tua maschera, la indosserò per celebrare il mio prossimo gol».