Milinkovic Inter, Marotta sonda il terreno. Ma Lotito spara alto

Secondo Il Messaggero, l’Inter avrebbe messo gli occhi con decisione su Milinkovic. Il prezzo però è altissimo

Sergej Milinkovic è senza dubbio uno dei migliori della stagione della Lazio. Il centrocampista è ormai maturato sotto tutti i punti di vista, spiccando anche in fase difensiva. Da quando è alla Lazio, questa è la stagione in cui i suoi numeri sono più alti: 8 assist e 8 gol, di cui 4 su punizione, il migliore in Europa insieme a Ward-Prowse del Southampton.

Le prestazioni del serbo non sono passate inosservate, quest’anno come negli ultimi anni, e secondo Il Messaggero l’Inter fresca vincitrice del campionato avrebbe messo gli occhi sul Sergente. Marotta sarebbe disposto ad arrivare a offrire 80 milioni, ma Lotito non scende dalla soglia di 100 milioni