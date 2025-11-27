Milan Lazio, subito chance per Dele Bashiru? Sarri studia l’undici per la tredicesima giornata: ecco la probabile formazione biancoceleste per il match

Milan Lazio, subito chance per Dele Bashiru? Sarri si prepara al big match a San Siro: ecco la probabile formazione biancoceleste per la 13a giornata

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Lazio si appresta a tornare in campo per affrontare il Milan di Massimiliano Allegri in un match cruciale per la 13ª giornata di Serie A. Maurizio Sarri ha le idee chiare sulle sue scelte, con alcune modifiche rispetto alla partita precedente, soprattutto a causa degli infortuni.

In difesa, Mario Gila, che aveva accusato un fastidio all’adduttore destro contro il Lecce, è stato dichiarato disponibile e farà coppia al centro con Alessio Romagnoli, con Ivan Provedel confermato in porta. Adam Marusic sarà titolare come terzino destro, mentre a sinistra è corsa a tre tra Nuno Tavares, Manuel Lazzari e Andrea Pellegrini, con Tavares che, dopo il recupero, potrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo, Danilo Cataldi non sarà disponibile a causa di una lesione di basso grado al polpaccio destro. Al suo posto, Matias Vecino prenderà il suo posto, con Guendouzi e Basic confermati ai suoi lati. Fisayo Dele-Bashiru, reintegrato in lista, sarà disponibile, ma la sua convocazione dipenderà anche dalla possibilità di essere chiamato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa.

In attacco, Højbjerg Isaksen e Zaccagni saranno schierati sulle fasce, con Luis Alberto Dia pronto a partire da titolare come centravanti, mentre Noslin e Castellanos saranno le alternative in panchina. Cancellieri non sarà convocato e dovrebbe rientrare a metà dicembre.

Probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All.: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Sarri.