Dele-Bashiru torna in lista: ufficiale il reintegro del centrocampista da parte di Sarri! Sorpresa sull’esclusione: resta Rovella, è un difensore – Il comunicato

26 minuti ago

Dele-Bashiru
Dele-Bashiru

Dele-Bashiru torna in lista: ufficiale il reintegro in rosa del centrocampista nigeriano da parte di Sarri! Escluso un difensore – Il comunicato

Con un comunicato ufficiale, la S.S. Lazio ha annunciato il reintegro di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A, sostituendo Elseid Hysaj e non Niccolò Rovella come inizialmente previsto dopo l’operazione del centrocampista italiano. La scelta di Maurizio Sarri conferma l’intenzione di avere a disposizione un ulteriore opzione per il centrocampo già dalla prossima giornata di campionato.

Il ritorno di Dele-Bashiru offre a Sarri una nuova risorsa, con il centrocampista nigeriano pronto a fornire il suo contributo nella stagione in corso. La decisione di non reintegrare Rovella non modifica comunque il piano di Sarri, che continua a fare affidamento su un centrocampo ampio e competitivo, soprattutto in vista delle prossime sfide.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj».

