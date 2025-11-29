Milan Lazio, Allegri è chiamato a sciogliere le ultime riserve: le possibili scelte del tecnico rossonero per il match di questa sera

Milan Lazio, Allegri nel corso delle prossime ore scioglierà le riserve sulla formazione da schierare contro i biancocelesti. Ecco le ultimissime

La sfida Milan Lazio è pronta ad accendere la 13ª giornata della Serie A 2025/26. Un vero classico del calcio italiano che, come ogni anno, richiama l’attenzione degli appassionati per la tradizione, la qualità tecnica in campo e l’importanza dei punti in palio. Il teatro del match sarà lo stadio Meazza di Milano, dove sabato 29 novembre alle ore 20:45 rossoneri e biancocelesti si affronteranno in una gara dal sapore sempre speciale.

Analizzando i numeri, la partita Milan Lazio rappresenta uno dei duelli più equilibrati della storia del campionato. Su 164 confronti complessivi, si contano 72 vittorie del Milan, 32 successi della Lazio e ben 60 pareggi. Proprio questi ultimi rappresentano un dato curioso: la Lazio è infatti l’avversaria con cui il Milan ha pareggiato più spesso nella sua storia in Serie A. Tuttavia, la tendenza degli ultimi anni racconta una storia diversa. Solo una delle ultime tredici sfide è terminata in parità, il 2-2 dell’andata della scorsa stagione, segnale di una rivalità sempre più viva, fatta di ritmi alti e pochi calcoli.

Sul fronte delle formazioni, il Milan di Massimiliano Allegri sembra indirizzato verso la conferma del 3-5-2, modulo scelto per garantire equilibrio in un momento in cui alcuni titolari sono indisponibili. Tra i pali ci sarà il leader indiscusso del reparto, Mike Maignan, mentre la difesa a tre sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Un trio che unisce fisicità, senso della posizione e capacità di impostazione, qualità fondamentali in un match come Milan Lazio, storicamente ricco di duelli individuali.

Sugli esterni agiranno Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra. Quest’ultimo, tra i giovani più promettenti del vivaio rossonero, avrà l’occasione di misurarsi contro avversari esperti e di accumulare minuti preziosi. Il cuore del gioco sarà invece affidato a Modric, regista incaricato di dare ordine e tempi alla manovra, supportato dalla forza di Fofana e dalla disciplina tattica di Rabiot.

In attacco, complici alcune assenze, la coppia scelta da Allegri sarà quella formata da Nkunku e Leao, un tandem capace di alternare tecnica, imprevedibilità e attacchi in profondità. Ancora indisponibili Athekame e Gimenez, fattore che restringe ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico.

La partita si preannuncia dunque intensa e ricca di spunti. La tradizione di Milan Lazio, la posta in palio e il momento delle due squadre promettono un confronto vibrante, pronto a regalare spettacolo e nuove pagine a una sfida storica del nostro calcio.