 Milan Lazio, atmosfera da Clasico in Serie A: Modric contro Pedro
4 ore ago

Pedro

Milan Lazio, big match in Serie A dal sapore di Clasico: Modric ritrova Pedro in un duello europeo. I dettagli

a sfida che vedrà opposti gli ultimi due allenatori capaci di portare uno scudetto alla Juventus avrà un fascino particolare, ma non sarà l’unico duello a catturare l’attenzione. In campo potrebbe infatti andare in scena un incrocio di grande prestigio: Luka Modric contro Pedro, due protagonisti che si erano già affrontati ai tempi dei Clásicos in Liga.

Il centrocampista croato vive ogni partita come fosse una finale e il confronto con lo spagnolo rappresenta per lui uno stimolo ulteriore. Modric potrebbe tentare la giocata decisiva, come accaduto contro il Bologna, oppure scegliere di innescare Leao, già protagonista contro la Lazio nella scorsa stagione. La sua esperienza e la sua visione di gioco restano armi fondamentali per il Milan.

Non si tratterà soltanto di un big match con la vetta della classifica in palio ai danni della Roma, ma anche di un confronto tra due campioni che hanno segnato il calcio europeo e che, nonostante il tempo, continuano a dimostrare di avere ancora molto da offrire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

