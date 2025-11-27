 Milan Lazio, un ex rossonero commenterà la sfida di Serie A su DAZN
Connect with us

Campionato News

Milan Lazio, un ex rossonero commenterà la sfida di Serie A su DAZN

Campionato Hanno Detto

Lazio Lecce, Rocchi non ci sta: «Gol di Sottil? Non è fallo. Noi dobbiamo combattere questo atteggiamento. Lo dico a calciatori e arbitri»

Campionato News

Guendouzi Lazio, il centrocampista francese convince tutti! Le pagelle dei giornali dopo la sfida contro il Lecce

Campionato Hanno Detto

Provedel a Dazn: «Questo è un anno di ripartenza, dobbiamo continuare a lavorare. Ecco cosa ci dice Sarri...»

Campionato News

Lazio Lecce 2-0: Noslin! Nel finale la chiude. Termina così il match

Campionato

Milan Lazio, un ex rossonero commenterà la sfida di Serie A su DAZN

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Diletta Leotta dazn 3

Milan Lazio, un ex giocatore rossonero commenterà la partita di Serie A su DAZN. Ecco da chi sarà affiancato

La prossima giornata di Serie A propone una sfida di grandissimo livello: la Lazio farà visita al Milan a San Siro sabato 29 novembre, con calcio d’inizio fissato alle 20:45.

Un match che vale punti pesanti per entrambe. I biancocelesti cercano di avvicinarsi alla zona Europa, mentre i rossoneri puntano al sorpasso verso la vetta, attualmente occupata dalla Roma. Si preannuncia una gara intensa e combattuta, senza esclusione di colpi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, con la cronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Ambrosini, pronti a raccontare tutte le emozioni di questo big match.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.