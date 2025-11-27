Campionato
Milan Lazio, un ex rossonero commenterà la sfida di Serie A su DAZN
Milan Lazio, un ex giocatore rossonero commenterà la partita di Serie A su DAZN. Ecco da chi sarà affiancato
La prossima giornata di Serie A propone una sfida di grandissimo livello: la Lazio farà visita al Milan a San Siro sabato 29 novembre, con calcio d’inizio fissato alle 20:45.
Un match che vale punti pesanti per entrambe. I biancocelesti cercano di avvicinarsi alla zona Europa, mentre i rossoneri puntano al sorpasso verso la vetta, attualmente occupata dalla Roma. Si preannuncia una gara intensa e combattuta, senza esclusione di colpi.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, con la cronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Ambrosini, pronti a raccontare tutte le emozioni di questo big match.
