Milan Lazio, parla Ambrosini: «Stagione difficile, ma Sarri ha trovato equilibrio nonostante gli infortuni»

Ambrosini analizza il momento della Lazio, sottolineando il buon equilibrio trovato da Sarri nonostante un inizio difficile e gli infortuni

Massimo Ambrosini, ex calciatore e commentatore sportivo, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della sfida tra Milan e Lazio, esprimendo la sua opinione sul momento della squadra biancoceleste. L’ex centrocampista ha riconosciuto le difficoltà iniziali per Sarri e la sua squadra, ma ha anche elogiato la risposta che i biancocelesti hanno dato nelle ultime settimane.

IL MOMENTO DELLA LAZIO – «Anche la Lazio è una squadra che ha attraversato un inizio di stagione estremamente particolare col merito e che probabilmente Sarri non ha digerito».

IL RECUPERO DELL’EQUILIBRIO – «Arriva a San Siro però, con grandissimo equilibrio nonostante gli infortuni perché è stata falcidiata dagli infortuni. Le ultime prestazioni sono state fatte bene, con scioltezza anche».

Ambrosini ha quindi sottolineato come Sarri sia riuscito a trovare una certa serenità nella squadra, nonostante le difficoltà legate agli infortuni, e ha messo in evidenza il buon lavoro svolto recentemente dai biancocelesti.