 Milan, Allegri ha deciso! Ecco cosa è successo nel post partita contro l'Inter. Le ultimissime verso la Lazio
Milan, Allegri ha deciso! Ecco cosa è successo nel post partita contro l'Inter. Le ultimissime verso la Lazio

Lazio Lecce, il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani non ci sta: «Il gol di Sottil era valido, inspiegabile la decisione dell’arbitro»

Milan, Saelemaekers avvisa la Lazio: «Adesso dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite»

Milan, la parole di Allegri verso la sfida contro la Lazio: «Dobbiamo fare un passo in avanti quando giochiamo con le piccole, perché contro le big...»

Lazio, Sarri e l’incubo Lecce: anche alla guida della Lazio il tecnico toscano ha raccolto una sola vittoria. I numeri

Milan, Allegri ha deciso! Ecco cosa è successo nel post partita contro l’Inter. Le ultimissime verso la Lazio

56 minuti ago

Milan: Allegri dopo il successo esaltante contro l’Inter, ha concesso ai suoi uomini un giorno di riposo. E con la Lazio…

Dopo il trionfo nel Derby contro l’Inter, il Milan ha potuto godere di una giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha voluto dare ai suoi giocatori il tempo necessario per recuperare energie fisiche e mentali, dimostrando attenzione non solo alla tattica ma anche alla gestione del gruppo.

Da domani pomeriggio la squadra tornerà a Milanello per preparare con intensità la sfida di campionato contro la Lazio, appuntamento delicato che rappresenta un vero banco di prova. Allegri punterà a consolidare equilibrio difensivo e concretezza offensiva, aspetti che stanno alimentando la rinascita rossonera e che saranno decisivi per mantenere continuità.

Parallelamente, il nuovo direttore sportivo Igli Tare seguirà con cura la ripresa degli allenamenti, monitorando soprattutto i giocatori reduci da infortuni come Rabiot. Ogni dettaglio sarà importante anche in ottica mercato di gennaio, con l’obiettivo di garantire ad Allegri una rosa completa e competitiva per affrontare al meglio la lotta Scudetto e trasformare la vittoria nel Derby in slancio per i mesi cruciali.

