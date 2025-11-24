Milan, Allegri ha deciso! Ecco cosa è successo nel post partita contro l’Inter. Le ultimissime verso la Lazio

Milan: Allegri dopo il successo esaltante contro l’Inter, ha concesso ai suoi uomini un giorno di riposo. E con la Lazio…

Dopo il trionfo nel Derby contro l’Inter, il Milan ha potuto godere di una giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha voluto dare ai suoi giocatori il tempo necessario per recuperare energie fisiche e mentali, dimostrando attenzione non solo alla tattica ma anche alla gestione del gruppo.

Da domani pomeriggio la squadra tornerà a Milanello per preparare con intensità la sfida di campionato contro la Lazio, appuntamento delicato che rappresenta un vero banco di prova. Allegri punterà a consolidare equilibrio difensivo e concretezza offensiva, aspetti che stanno alimentando la rinascita rossonera e che saranno decisivi per mantenere continuità.

Parallelamente, il nuovo direttore sportivo Igli Tare seguirà con cura la ripresa degli allenamenti, monitorando soprattutto i giocatori reduci da infortuni come Rabiot. Ogni dettaglio sarà importante anche in ottica mercato di gennaio, con l’obiettivo di garantire ad Allegri una rosa completa e competitiva per affrontare al meglio la lotta Scudetto e trasformare la vittoria nel Derby in slancio per i mesi cruciali.

