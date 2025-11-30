Moviola Milan Lazio, anche Adani boccia la direzione gara: «Oggi muore il mestiere dell’arbitro». L’ex difensore polemico contro la scelta di Collu

Moviola Milan Lazio, anche Adani boccia la direzione gara: L’ex difensore approva la scelta di non assegnare il rigore ma polemico sulla scelta della punizione

L’episodio arbitrale che ha segnato il finale di Milan Lazio continua a generare reazioni forti. Tra le più dure spicca quella di Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, che tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha espresso un giudizio senza filtri sulla decisione dell’arbitro Collu, criticando in particolare la gestione del contatto tra Marusic e Pavlovic.

LO SFOGO DI ADANI – «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro. Il Milan ha meritato di vincere e per me non è mai rigore. Ma quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Siamo arrivati al capolinea».

Le parole di Adani, durissime e dirette, si aggiungono al coro di critiche rivolte alla direzione arbitrale del match, alimentando un dibattito sempre più acceso attorno all’episodio e alla gestione del VAR in Serie A.