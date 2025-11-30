 Milan Lazio, Adani: «Oggi muore il mestiere dell’arbitro»
Connect with us

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, anche Adani boccia la direzione gara: «Oggi muore il mestiere dell’arbitro». L'ex difensore polemico contro la scelta di Collu

Calciomercato Hanno Detto

Insigne Lazio, Manna parla dell'ex Napoli: «Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi...»

Hanno Detto

Jacobelli critica la Lazio: «Azzeccata solo mezza partita, così non si esce vivi da San Siro. Il guaio è che Dia non ha fatto manco il solletico alla difesa del Milan»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu: «Rigore negato alla Lazio, decisione scandalosa. La Serie A rischia lo sbando»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull'episodio Pavlovic-Marusic: «Collu? Discreto fino al fattaccio. Si è inventato un fallo, brutta figura»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, anche Adani boccia la direzione gara: «Oggi muore il mestiere dell’arbitro». L’ex difensore polemico contro la scelta di Collu

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Adani

Moviola Milan Lazio, anche Adani boccia la direzione gara: L’ex difensore approva la scelta di non assegnare il rigore ma polemico sulla scelta della punizione

L’episodio arbitrale che ha segnato il finale di Milan Lazio continua a generare reazioni forti. Tra le più dure spicca quella di Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, che tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha espresso un giudizio senza filtri sulla decisione dell’arbitro Collu, criticando in particolare la gestione del contatto tra Marusic e Pavlovic.

LO SFOGO DI ADANI – «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro. Il Milan ha meritato di vincere e per me non è mai rigore. Ma quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Siamo arrivati al capolinea».

Le parole di Adani, durissime e dirette, si aggiungono al coro di critiche rivolte alla direzione arbitrale del match, alimentando un dibattito sempre più acceso attorno all’episodio e alla gestione del VAR in Serie A.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.