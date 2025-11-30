Milan Lazio, arriva la posizione ufficiale dell’AIA: scelta corretta in campo? Bocciato il VAR Di Paolo, questa la decisione finale su Collu!

 Milan Lazio, arriva la posizione ufficiale dell’AIA
Arbitro
2021 archivio Image Sport / Borussia Dortmund / cartellino giallo / foto Uefa/Image Sport

Milan Lazio, l’AIA prende posizione sull’episodio finale: scelta corretta in campo? Bocciato il VAR Di Paolo, questa la decisione finale su Collu!

Le polemiche seguite a Milan Lazio trovano ora la risposta ufficiale dei vertici dell’Associazione Italiana Arbitri, intervenuti per chiarire l’episodio più discusso del recupero: il tocco di gomito di Pavlovic sul tiro ravvicinato di Romagnoli.

Come riportato da SportMediaset, secondo l’AIA, la decisione finale presa in campo dall’arbitro Collu è stata corretta, ma a sbagliare è stato il VAR, autore di un richiamo considerato improprio.

Bocciato il VAR Di Paolo: richiamo ritenuto “errato e fuori procedura”

La prestazione dell’arbitro Collu è stata valutata complessivamente positiva. Diverso il giudizio su Di Paolo, il VAR designato per la gara: secondo i vertici arbitrali, non avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’On Field Review.
Il contatto tra Pavlovic e Marusic non configurava un chiaro ed evidente errore; pertanto, l’intervento del VAR è stato definito un errore procedurale, che avrebbe potuto indurre il direttore di gara a una valutazione sbagliata.

L’interpretazione di Collu non è corretta: non c’era fallo, né rigore

L’AIA ha però evidenziato un problema tecnico nella spiegazione data da Collu ai giocatori e al pubblico. L’arbitro, infatti, aveva dichiarato:
«Il braccio è fuori sagoma, ma il difensore subisce un fallo».

Secondo l’analisi dei vertici arbitrali, questa interpretazione è errata.

  • Non c’era fallo sul difensore del Milan,
  • Non c’era rigore per la Lazio,
  • La decisione corretta sarebbe stata assegnare un calcio d’angolo in favore dei biancocelesti.

Una “lettura pulita” dell’episodio, come l’ha definita l’AIA, sarebbe stata quindi quella di riprendere il gioco con l’angolo, evitando un richiamo al monitor ritenuto superfluo.

