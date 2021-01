Mercato, Parma scatenato: vuole Vazquez e Todibo del Barcellona

Il Parma è scatenato sul mercato. Non solo Conti dal Milan, il ds Carli vuole regalare a D’Aversa altri profili che possano assicurare una salvezza ad oggi quasi insperata. Saltata la trattativa per il difensore ex Roma Benatia, in queste ore si starebbe valutando Federico Fazio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club ducale però nelle ultime ore avrebbe virato su un altro difensore: Carli potrebbe prelevare Jean-Clair Todibo, difensore francese classe 1999 di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Benfica. Sempre vivo l’interesse per Vazquez, ex trequartista del Palermo, chiuso al Siviglia. Dei calciatori appena citati l’unico che ha speranze di convocazione per la partita di giovedì in Coppa Italia contro la Lazio è Andrea Conti, partito alla volta di Cagliari col Milan per la sfida di ieri sera della Sardegna Arena.