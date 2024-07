Mercato Lazio, obiettivo esterno offensivo: Fabiani prepara un altro COLPO in attacco. Occhi puntati su di LUI. Gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver chiuso per Castrovilli a zero, la Lazio vorrebbe chiudere almeno un altro colpo in attacco. Sul taccuino di Fabiani c’è sempre Armand Laurienté, retrocesso nell’ultima stagione con il Sassuolo e sul mercato. Sarebbe un’alternativa in più per la trequarti di Baroni e gli emiliani chiedono 10-15 milioni.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste segue anche Viktor Djukanovic. Il suo cartellino è in mano agli svedesi dell’Hammarby che lo valutano circa 6-7 milioni. Secondo il quotidiano, la Lazio vorrebbe provare ad acquistarlo a meno.