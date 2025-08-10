Mercato Lazio, quale sarà il futuro di quel giocatore? Un club tenta di comprarlo, la posizione del club

Mercato Lazio, quale futuro di quel calciatore? Un club tenta di comprarlo, la posizione del club biancoceleste

Il futuro di Nicolò Rovella continua a catalizzare l’attenzione nel calciomercato della Lazio. Il giovane centrocampista, tra i profili più promettenti della rosa, è finito nel mirino dell’Inter, in particolare della formazione guidata da Cristian Chivu. L’interesse nerazzurro potrebbe concretizzarsi qualora uno dei big dovesse lasciare Milano.

Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. La clausola che avrebbe agevolato l’uscita di Rovella è ormai decaduta, lasciando alla Lazio pieno controllo sulla situazione. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno già incontrato l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, ribadendo con decisione la linea del club: Rovella è incedibile, almeno fino al mercato di gennaio.

Questa posizione riflette la strategia della Lazio in questa sessione estiva: rafforzare la squadra senza sacrificare i talenti già presenti. Dopo una stagione in crescita, Rovella è considerato un pilastro del centrocampo del futuro e un elemento fondamentale nel progetto tecnico di Marco Baroni.

Nonostante l’interesse concreto dell’Inter, al momento non sono arrivate offerte ufficiali. La Lazio punta a blindare i suoi giovani più promettenti, costruendo attorno a loro una squadra competitiva e duratura. Il valore di Rovella, sia sul piano tecnico che economico, è riconosciuto, ma la priorità resta la sua permanenza a Formello.

Il calciomercato biancoceleste prosegue tra trattative, strategie e conferme. Mentre si lavora su possibili innesti, la dirigenza è focalizzata sul mantenere l’equilibrio della rosa. Salvo sorprese, Rovella resterà alla Lazio almeno fino a gennaio, simbolo di una società che vuole costruire continuità e identità.