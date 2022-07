Mercato Lazio, Ilic legato a Luis Alberto. E Sarri...

Mercato Lazio, Ilic obiettivo principale per il centrocampo solo dopo la cessione di Luis Alberto: per Sarri è indispensabile

La Lazio continua a pensare ad Ivan Ilic per il centrocampo. Come riporta Il Messaggero, nei discorsi per la definizione dell’affare Casale è tornato forte anche il nome della mezzala che tanto piace a Sarri. Il Comandante lo considera innesto indispensabile per la mediana della sua squadra.

Tutto però è legato alla partenza di Luis Alberto: fin quando non si concretizzerà la trattativa con il Siviglia ogni movimento in entrata resterà bloccato.