Lazio, il muro resta alzato sul mercato: quel giocatore resta in biancoceleste! Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, resterà alla Lazio. Non ci sono margini per una sua cessione, né spiragli per trattative last minute. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la clausola rescissoria del regista è scaduta il 31 luglio, chiudendo definitivamente ogni possibilità di addio. Il club capitolino ha scelto di blindare il giocatore, considerato centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Lotito e Fabiani alzano il muro: nessuno parte

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno adottato una linea dura: nessuna cessione per i pezzi pregiati della rosa. Un patto d’onore, idealmente siglato con Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio ragionato e verticale, dopo un’estate anomala, priva di grandi movimenti di mercato. Una scelta che ha trovato il sostegno dei tifosi, con quasi 30.000 abbonamenti sottoscritti per la nuova stagione.

Inter e Premier League alla finestra, ma Rovella non si muove

Tra le squadre interessate a Rovella c’era l’Inter, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che ha però confermato la fiducia in Hakan Çalhanoğlu, regista turco classe 1994. Anche alcuni club di Premier League avrebbero sondato il terreno, ma resta un ostacolo fondamentale: la volontà del giocatore. Rovella, infatti, non ha espresso alcun desiderio di lasciare Roma, dove si sente parte integrante del progetto biancoceleste.

Contratti e strategie: la Lazio guarda al futuro

Il centrocampista ex Juventus, come altri elementi della rosa, attende un possibile ritocco contrattuale o un prolungamento. Tuttavia, al momento, la Lazio non è in grado di garantire aumenti salariali. La strategia societaria è chiara: con ben 17 giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027, il club punta a creare un tesoretto da redistribuire tra i top player, mantenendo competitività e sostenibilità economica.

La permanenza di Rovella è una buona notizia per Sarri, che potrà contare su un regista giovane, tecnico e intelligente tatticamente. La Lazio blinda il suo centrocampo e manda un segnale forte: il progetto continua, con ambizione e coerenza.