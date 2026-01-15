Mendoza Lazio, si lavora per il giocatore dell'Elche! Le ultime - Lazio News 24

Mendoza Lazio, il club biancoceleste ha intensificato i lavori per aggiudicarsi il gioiellino dell’Elche. Il punto della situazione

Il mercato invernale della Lazio si tinge di tinte iberiche. Mentre le lancette dell’orologio corrono veloci verso la chiusura delle trattative, la dirigenza capitolina ha individuato l’unico vero obiettivo rimasto sulla lista dei desideri per completare la mediana di Maurizio Sarri. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, tutti i riflettori sono ora puntati su Rodrigo Mendoza, gioiellino dell’Elche che sta incantando la Spagna.

A dare ulteriore forza a questa indiscrezione è anche l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha confermato come il giovane sia ormai il profilo in pole position per i biancocelesti.

Identikit e costi di Rodrigo Mendoza

Nato nel 2005, Rodrigo Mendoza è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio spagnolo. Centrocampista moderno, dotato di visione di gioco e grande tecnica, ha un contratto che lo lega al club iberico fino al 2028. La valutazione fatta dall’Elche è di quelle importanti: servono circa 20 milioni di euro per strapparlo alla formazione valenciana. Un dettaglio non trascurabile gioca a favore dei biancocelesti: il ragazzo è assistito dalla medesima agenzia che cura gli interessi di Pedraza, altro nome caldissimo nell’orbita di Claudio Lotito.

La strategia per arrivare a Rodrigo Mendoza

Il calciatore ha già espresso la volontà di cambiare aria e misurarsi con una nuova sfida negli ultimi giorni di questa sessione. Tuttavia, per sferrare l’attacco decisivo a Rodrigo Mendoza, la Lazio ha bisogno di sfoltire la rosa e accumulare prezioso tesoretto. La chiave di volta dell’intera operazione risiede nelle cessioni, con l’obiettivo di liberare spazio salariale e slot in mezzo al campo prima di presentare l’offerta ufficiale.

L’uscita di Belahyane libera Rodrigo Mendoza?

Il principale indiziato a lasciare Formello per finanziare l’entrata dello spagnolo è Reda Belahyane. Il centrocampista è valutato circa 10 milioni di euro e la sua partenza garantirebbe metà dei fondi necessari per l’investimento su Rodrigo Mendoza. Una partita a scacchi tra entrate e uscite che entrerà nel vivo nelle prossime ore: la Lazio attende l’offerta giusta per il suo esubero per poi lanciarsi all’assalto del nuovo “metronomo” da regalare alla piazza laziale.

