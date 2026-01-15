Futuro Belahyane, la Cremonese è interessata al giocatore! L'indiscrezione - Lazio News 24

Futuro Belahyane, la Cremonese è sulle tracce del giocatore in uscita dalla Lazio: è asta aperta? L’indiscrezione

Il mercato di riparazione entra nel vivo e le strategie dei club iniziano a delinearsi con contorni sempre più netti. In queste ore, una nuova suggestione sta agitando l’asse tra Cremona e la Capitale. La Cremonese, intenzionata a potenziare la mediana per affrontare con rinnovato vigore la seconda parte di stagione, avrebbe messo nel mirino un profilo giovane e tecnico di proprietà della Lazio.

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista ed esperto di trattative Nicolò Schira, che attraverso un post su X ha confermato i primi sondaggi esplorativi da parte del club grigiorosso.

Il sondaggio per il talento Reda Belahyane

Il nome che sta scaldando l’ambiente è quello di Reda Belahyane. Il promettente centrocampista è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza lombarda. La società grigiorossa ha chiesto formalmente informazioni ai capitolini per capire la fattibilità di un’operazione lampo. L’obiettivo è regalare all’allenatore un elemento capace di garantire qualità nel palleggio e dinamismo in mezzo al campo, caratteristiche che il giovane franco-marocchino possiede nel proprio DNA calcistico.

La strategia della Cremonese per Reda Belahyane

Non si tratta di una trattativa semplice, ma la Cremonese sembra fare sul serio. Per convincere il club di Claudio Lotito a privarsi di Belahyane, i grigiorossi puntano sulla garanzia di un minutaggio superiore. In un ambiente ambizioso come quello dello Stadio Zini, il mediano classe 2004 potrebbe trovare lo spazio necessario per completare il suo processo di maturazione, lontano dalle pressioni dell’Olimpico ma con la responsabilità di trascinare una squadra storica verso i propri obiettivi stagionali.

