Melli avverte: «Nel primo tempo la Lazo ha sprecato troppo Moviola? Abbiamo visto Terracciano su Noslin. Ceccherini giusto, Guendouzi mancherà»

Melli analizza la partita tra Lazio e Cremonese. Le parole del gironalista dopo lo 0-0, con chiari avvertimenti ai tifosi biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato il pareggio a reti bianche tra Lazio e Cremonese, gara che ha visto la squadra di Maurizio Sarri frenata dai grigiorossi di Davide Nicola.

Nel suo intervento, Melli ha analizzato gli episodi chiave del match, le difficoltà offensive dei biancocelesti, le prestazioni dei singoli e il peso delle numerose assenze, indicando anche alcuni elementi positivi emersi dal lato Cremonese.

EPISODI ARBITRALI E MOMENTI CHIAVE – «Quando abbiamo visto Noslin che si è alzato per colpire di testa, abbiamo visto Terracciano che lo ha trattenuto e ha anche colpito la palla con il braccio. Giustamente Ceccherini si è fatto espellere per impedire a Cancellieri di calciare a tu per tu con il portiere. Guendouzi ha fatto un grande assist e una bella partita. Il francese mancherà anche a Udine, come Basic perché è stato ammonito».

ANALISI DELLA LAZIO – «La Lazio ha sprecato il primo tempo, Pedro e Vecino, tra i migliori dello scorso anno, non hanno fatto vedere niente».

LA CREMONESE E I SINGOLI – «La Cremonese ha fatto vedere un impianto di gioco interessante, volevo segnalare Barbieri che mi sembra molto interessante e ha dato filo da torcere. Bene anche Bonazzoli».

IL PESO DELLE ASSENZE – «Mancavano troppi giocatori stasera, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile».