Lazio, Mourad Meghni spegne 36 candeline

Il francese con nazionalità algerina oggi compie 36 anni. Con la Lazio ha vissuto 4 stagioni vincendo due trofei

Risale alla stagione 2007/2008, l’ultima apparizione della Lazio nella fase a gironi della Champions League. In quell’anno venne preso Mourad Meghni per rinforzare la rosa: centrocampista algerino con una tecnica sopraffina.

Le petit Zizou, soprannominato così per la somiglianza con il talento francese, non si è rivelato quel portento che tutti si aspettavano, ma comunque ha partecipato alla conquista della Coppa Italia nel 2009 e della Supercoppa Italiana nello stesso anno. Oggi Meghni compie 36 anni ed è attualmente in attività con la Val-de-France.