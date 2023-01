Sarri a Lazio Style Channel: «Partita incredibile, Felipe Anderson in panchina perchè…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel nel post-partita della gara persa contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazio Style Channel nel post-partita di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Partita incredibile abbiamo fatto 30-35 minuti di ottimo livello con 4 palle gol senza concedere nulla. In qualche momento è diventata più sporca ma nel secondo tempo ci sono state palle perse e dovuto dalla grande forza degli avversari, da dimenticare. Un dispiacere uscire con questo risultato. L’aspetto fisico è un alibi troppo facile a cui non mi va di attingere, se fisicamente siamo meno brillanti ci si rialza, è vero che dovevamo recuperare alcuni giocatori ma ci siamo spenti e consegnati agli avversari. Felipe Anderson in panchina? Era un momento in cui Pedro e Zaccagni in allenamento sembravano in un momento più positivo, turn over normale. Si è fatto casino sul cambio di Milinkovic. Se ne stava parlando qualche minuto prima. Mi sono messo a guardare le palle ferme e mi sono perso l’uscita. Io all’ultimo momento avevo deciso di far uscire Basic e non Milinkovic. Abbiamo fatto casino nelle comunicazioni».