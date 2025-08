Mauri su Dele-Bashiru: «Credo che Sarri debba fargli capire una cosa; deve migliorare, ma rimane un ottico giocatore»

Condividi via email

Le parole di Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, su Dele-Bashiru e su quali sono i compiti che gli richiede Sarri

Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, l’ex capitano Stefano Mauri ha commentato l’amichevole contro il Galatasaray e si è soffermato in particolare sulla figura di Dele-Bashiru, analizzando le sue qualità e i margini di miglioramento. Di seguito le sue parole

ANALISI SU DELE-BASHIRU – «Credo che Sarri debba fargli capire cosa vuole da lui: se serve più inserimento o più gioco tra le linee. Ha un grandissimo tiro, una velocità importante. Deve migliorare qualcosa a livello tecnico ma resta un ottimo giocatore. Bisogna capire quali saranno le rotazioni a centrocampo e cosa Sarri vorrà sia da lui che dagli altri interpreti della mediana. Vederlo in televisione o dal vivo sono cose diverse: dal punto di vista di Sarri, vederlo tutti giorni ti dà più risvolti sia per le qualità che per le mancanze».