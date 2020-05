Lazio, Mattia Immobile cresce con la musica giusta VIDEO

Mattia Immobile, ultimo nascituro del bomber della Lazio, è già un grande tifoso biancoceleste: con la mamma ascolta Vola Lazio Vola

In casa Immobile si respira aria di Lazio. Ciro è profondamente legato alla città ed alla squadra e ciò si è riversato anche sull’intera famiglia: la moglie Jessica lo segue in ogni stadio e le figlie Giorgia e Michela sono scese anche sul prato dell’Olimpico, dopo qualche partita, ad emulare le gesta del papà.

L’ultimo arrivato Mattia, seppur ancora in fasce, sta ricevendo i giusti insegnamenti. Oggi Jessica ha postato una Instagram Story in cui riprende il figlio con sotto l’inno Vola Lazio Vola. Ennesima dimostrazione di come il bianco ed il celeste siano entrati profondamente all’interno del cuore di tutta la famiglia di King Ciro. Con la speranza, magari, di vedere un giorno Mattia esultare con la stessa maglia indossata dal padre.