Mattei: «Sarri ha bocciato pubblicamente mezza squadra e la società. Lotito non venderà mai perché…». Le dichiarazioni dell’opinionista

Durante un intervento ai microfoni di Radiosei, l’opinionista Stefano Mattei ha offerto un’analisi critica e senza filtri sulla complessa situazione in casa Lazio, toccando i temi più caldi: dalla preoccupante catena di infortuni al rapporto tra Sarri e la società, fino alle voci su una possibile cessione del club da parte di Lotito.

Secondo Mattei, l’emergenza in infermeria e le parole del tecnico evidenziano una profonda frattura tra la narrazione societaria e la realtà descritta dall’allenatore. «Tutti questi infortunati non sono un caso, la società dovrebbe adoperarsi per capire cosa sta succedendo. Andrebbero analizzate anche le parole di Sarri. La società ci continua a dire che è una squadra forte e che il mercato migliore è quello che non si fa. L’allenatore della Lazio però ci dice che il livello medio delle altre è aumentato, grazie al mercato fatto. Lo stesso Sarri ci racconta che questa rose è al livello del Torino. Su Noslin ci dice che ha una difficile collocazione. Vecino è un enigma. Rovella ha giocato solo una partita. Praticamente ha bocciato mezza squadra. Infine, la bordata alla società per il mancato salto di qualità dopo la qualificazione in Champions League e la cessione di Milinkovic-Savic».

L’analisi si sposta poi sul rapporto, apparentemente logoro, tra l’allenatore e la dirigenza, con Mattei che ipotizza un profondo senso di delusione da parte del tecnico. «Sarri si sta forzando di essere paziente. Il mister è stato tradito, gli è stata detta una bugia. Sarri è rimasto solo per il rapporto con la tifoserie e se è ancora l’allenatore della Lazio è solo per rispetto nei loro confronti. Lotito deve capire però che pubblicamente Sarri ha completamente bocciato la società».

Infine, una chiosa netta e scettica riguardo le indiscrezioni su un possibile addio del presidente Lotito, smontando l’ipotesi di una cessione del club. «Io non ho mai preso in considerazione l’idea che Lotito possa vendere la Lazio, non lo reputo un imprenditore. Fino al momento della firma non crederò mai alla firma. Senza la Lazio Lotito tornerebbe al 2003, quando era un illustre sconosciuto».