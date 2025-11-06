 Mattei analizza: «La Lazio non può ricavare queste cifre»
Mattei analizza: «La Lazio rischia di chiudere a -40 milioni. Una società del genere non può ricavare, fatturare, queste cifre: Lotito deve spiegare perché...»

Mattei analizza: «La Lazio rischia di chiudere a -40 milioni. Una società del genere non può ricavare, fatturare, queste cifre: Lotito deve spiegare perché…»

1 ora ago

Lotito

Mattei ha analizzato ai microfoni di Radiosei o stato dei conti del club. Le sue parole: «Lotito deve spiegare perché…»

Alle spalle la vittoria contro il Cagliari, la Lazio di Maurizio Sarri prepara la difficile trasferta di San Siro contro l’Inter, in programma domenica 9 novembre. Oltre all’aspetto tecnico, però, in casa biancoceleste continua a tenere banco il tema societario. Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato lo stato dei conti del club, lanciando una critica diretta alla gestione di Claudio Lotito.

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA – «Due mesi fa il presidente della Lazio ha detto che il club non era nel ‘caos’ come altre squadre. La Lazio, come bilancio annuale, andrà sotto di 30-40 milioni. Per compensare i mancati ricavi, vedi l’Europa League, sarà costretta a vendere per non incappare in un altro blocco».

SUI RICAVI E SUL CONFRONTO CON LE ALTRE BIG – «Una società come la Lazio non può ricavare, fatturare, 110 o 120 milioni: un quinto della Juve, un quarto del Milan, la metà della Roma. Se tu non riesci ad ottenere certi ricavi o ridimensioni la squadra dal punto di vista tecnico, vendendo i pezzi migliori, o fai l’aumento di capitale».

IL PARAGONE CON LA ROMA – «La domanda da fare a Lotito è molto semplice: ci spiega perché la Roma fattura più del doppio della Lazio? La Lazio anche quando è andata in Champions League ha fatturato meno della Roma che era in Europa League, è questa la sconfitta».

