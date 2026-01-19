Mattei: «Con il Como è l’ultima chiamata per la Lazio. Per evitare un nuovo blocco del mercato serve…»

Stefano Mattei si è espresso tanto sulla situazione societaria della Lazio quanto sulla partita di questa sera contro il Como: le sue dichiarazioni

Prima del match Lazio e Como il dibattito in casa biancoceleste si accende non solo sul campo, ma anche sul fronte societario. A fare il punto della situazione è stato Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, con un’analisi netta sul momento della squadra e sulle prospettive a breve termine, tra risultati sportivi e necessità di mercato.

Mattei su Lazio-Como, una partita che può dare un senso alla stagione

Secondo Mattei, la gara contro il Como rappresenta un vero e proprio spartiacque. La Lazio non può più permettersi passi falsi se vuole restare agganciata agli obiettivi stagionali. Il giornalista ha sottolineato come il problema principale sia la mancanza di vittorie consecutive, un limite che da tempo frena la crescita della squadra. Le sue parole:

«Per la Lazio quella di stasera è una delle ultime, se non l’ultima, chiamata per dare un senso a questa stagione. Altrimenti si dovrà pensare solo alla Coppa Italia. C’è una distanza in classifica che si può recuperare con la vittoria».

Mattei. Lazio e il nodo economico

Il focus dell’intervento si è poi spostato sulla situazione finanziaria del club. La Lazio, secondo Mattei, è oggi costretta a operare in uscita per rientrare nei parametri economici e scongiurare un nuovo blocco del mercato.

Il giornalista ha dichiarato: «La Lazio è costretta a vendere perché tre anni fa aveva tra i 190 e i 200 milioni di euro, in più ha venduto Milinkovic; ora non sa come tamponare l’emergenza. La Lazio ha perso 80 milioni in 2 anni».

Lazio, credibilità e futuro: il rischio di un nuovo stop

Il quadro tracciato evidenzia anche un problema di immagine e progettualità. Per Mattei, la dirigenza sta lavorando con l’obiettivo di rientrare nei parametri entro marzo, evitando così un nuovo stop alle operazioni in entrata. «Si sta lavorando per riportare la Lazio, entro marzo, a scongiurare un altro blocco del mercato. I calciatori non rifiutano la Lazio, rifiutano questa Lazio, è diverso».

