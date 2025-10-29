Mattei riflette: «Divieto ai tifosi della Lazio? Decisione incomprensibile. Campionato a ritmo lento, Pisa avversario insidioso»

Mattei sulla Lazio. Le parole di Stefano Mattei sulla trasferta vietata e sulla sfida contro il Pisa: «Divieto ai tifosi della Lazio? Decisione incomprensibile»

Ospite ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha espresso il proprio disappunto per la decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio in vista del match di giovedì 30 ottobre contro il Pisa.

Oltre a commentare la scelta delle autorità, Mattei ha anche analizzato l’impegno dei biancocelesti, sottolineando le insidie che la squadra toscana può rappresentare per gli uomini di Maurizio Sarri.

SUL DIVIETO DI TRASFERTA – «Tra quando hanno messo in vendita i biglietti e la chiusura della trasferta è passato solo il fine settimana, cosa è accaduto in questi due giorni? Se si fa riferimento alla sfida dei pisani con il Verona, dobbiamo ricordare che c’è stata il 18 ottobre, quindi ben 10 giorni fa, perché la decisione del divieto è arrivata ieri sera? O si apre la vendita quando si ha l’ok o ci si riunisce prima. Una cosa è certa: vanno prese in considerazione le società, ma anche i tifosi stessi. Qui si continua a sbagliare e paga sempre il tifoso. Alla fine, chi paga sempre è il tifoso».

SU PISA-LAZIO – «Campionato a ritmo lento, dove tutti hanno la possibilità di rientrare; si perdono punti facilmente strada facendo. Basta vedere quanto ha rischiato ieri il Napoli a Lecce. Le squadre ‘piccole’, che si devono salvare, soprattutto quando giocano in casa, si esaltano: ecco perché la sfida di domani è da affrontare come è stata affrontata la Juve, i pisani potranno dare problemi ai biancocelesti».

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.