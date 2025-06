Marusic: «Per sentirti parte di tutto questo hai semplicemente bisogno di viverlo, di scendere in campo. Su Savic e sul derby...»

Marusic della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni sull’attualità biancoceleste e su alcuni ex capitolini: le parole

Durante l’intervista condivisa su YouTube “‘Prva Insta Televizija” è intervenuto il terzino della Lazio Adam Marusic. Il laterale ha parlato della sua esperienza con i capitolini in Serie A e di un suo speciale ex compagno di squadra. Le parole:

SENSAZIONI – «Per sentirti parte di tutto questo hai semplicemente bisogno di viverlo, di scendere in campo, di sentire quell’atmosfera. È l’unico modo per vivere al massimo l’esperienza. Due parole per descrivere la Lazio? Famiglia e passione».

MILINKOVIC SAVIC – «È un giocatore che ha scritto la storia della Lazio. C’è stato per otto anni e ha lasciato un segno indelebile. Ancora oggi, quando si pronuncia il suo nome, ogni tifoso della Lazio prova grandissimo affetto. In più di 450 presenze ha segnato più di 50 gol e fatto più di 50 assist. Penso davvero che sia passato alla storia come il miglior straniero per quanto riguarda queste statistiche, tutti nutrono grande rispetto per lui».

IL DERBY – «Due o tre settimane prima tutti parlano solo del derby, è la partita dell’anno per i tifosi. Noi giocatori che siamo qui da tanto tempo sappiamo cosa significa per loro la sfida contro la Roma e che conta solo quella. La cosa più importante è non perdersi dopo il derby. Non si può paragonare quello di Roma a quello di Milano, penso che qui ci sia un’atmosfera davvero molto calda».