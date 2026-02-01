Marotta su Frattesi: «Non vogliamo trattenere chi vuole andare via. La Lazio? Non è l’unica…»

Calciomercato Lazio, Marotta fa chiarezza sulla possibile cessione ai biancocelesti del proprio pezzo pregiato: cosa filtra

La sessione invernale di calciomercato entra nelle sue ultime 26 ore e il nome di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, resta uno dei più seguiti in casa Lazio. Il club biancoceleste, alla ricerca di un regista in grado di alzare il livello della mediana, avrebbe individuato proprio in Frattesi il profilo ideale per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Tuttavia, l’aggiornamento arrivato oggi dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel pre‑partita di Cremonese – Inter potrebbe influenzare gli sviluppi delle prossime ore.

Calciomercato Lazio, Marotta: «Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via»

Il numero uno dell’Inter ha provato a fare chiarezza sulla posizione di Frattesi, accostato anche al Nottingham Forest e alla Lazio: «Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via. Frattesi non ha manifestato mai il desiderio di andare. Ovviamente c’è la voglia di avere più spazio ma lo avrà durante la stagione». La dichiarazione di Marotta è significativa perché conferma la volontà dell’Inter di gestire con attenzione il proprio gruppo, ma allo stesso tempo chiude parzialmente la porta a un trasferimento immediato in caso di richiesta esplicita del giocatore.

Calciomercato Lazio, la concorrenza resta forte

Nonostante le parole del presidente nerazzurro, il calciomercato Lazio non si ferma e continua a monitorare con grande attenzione gli sviluppi legati a Frattesi. Il centrocampista classe 1999 ha attirato interesse da più parti: oltre alla Lazio, pronta a offrirgli spazio e ruolo centrale nel progetto di Sarri, resta viva la pista inglese con il Nottingham Forest che continua a trattare con l’Inter. L’ipotesi Premier League rappresenta per il giocatore un’occasione importante, mentre i biancocelesti vedono in Frattesi un elemento già pronto per il salto di qualità in Serie A.

Calciomercato Lazio, ultime ore decisive

Con il mercato che chiuderà i battenti domani alle 20.00, le prossime ore saranno cruciali per capire se la trattativa potrà davvero decollare. La Lazio potrebbe accelerare con una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto, tentando di convincere l’Inter e lo stesso Frattesi a sposare il progetto biancoceleste per i prossimi mesi. La volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbe fare la differenza, così come la gestione tattica di Sarri, che punterebbe su di lui come regista moderno.

In attesa del gong finale, il calciomercato Lazio vive dunque ore intense, con Frattesi al centro del dibattito e tifosi pronti a seguire ogni aggiornamento di una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri di metà campo.

