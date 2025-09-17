Marino sulla Lazio: «Squadra demotivata per colpa di quel fattore» - Lazio News 24

Pierpaolo Marino sulla Lazio: “Ambiente demotivato dopo le turbolenze di mercato”

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo di lungo corso nel calcio italiano, ha recentemente rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb (TMW), durante la quale ha espresso alcune considerazioni sulla situazione attuale della Lazio. Marino, noto per la sua lunga esperienza nel mondo del calcio e per aver ricoperto ruoli dirigenziali in società come Napoli, Atalanta e Udinese, ha analizzato brevemente il momento che sta attraversando il club biancoceleste.

Secondo Marino, la Lazio appare oggi come una squadra che risente di una certa demotivazione interna. L’ambiente laziale sembra aver subito le conseguenze delle difficoltà societarie incontrate nelle ultime settimane, in particolare quelle legate al mercato estivo, che si è chiuso senza portare le risposte attese dai tifosi e dall’allenatore.

“La Lazio mi sembra un ambiente un po’ demotivato”, ha affermato Marino, aggiungendo che il clima interno alla società è stato inevitabilmente condizionato dalle turbolenze verificatesi durante la chiusura della sessione estiva di calciomercato. L’uso del termine “forzata chiusura del mercato” fa pensare a una gestione complicata, forse a trattative interrotte o non andate a buon fine, che hanno lasciato strascichi non solo sul piano tecnico, ma anche su quello emotivo.

Il club capitolino, reduce da una stagione altalenante, si trova ora ad affrontare un nuovo campionato con molte incognite e una piazza che chiede risposte concrete. Le aspettative dei tifosi sono elevate, ma al tempo stesso si avverte una certa preoccupazione per la mancanza di continuità e per la gestione interna, che sembra non trasmettere la solidità necessaria per affrontare una stagione ai vertici.

Marino non è entrato nei dettagli delle dinamiche societarie, ma le sue parole lasciano intendere un quadro di incertezza, dove anche la motivazione dei giocatori potrebbe risentire di una programmazione non del tutto convincente. In questo contesto, diventa fondamentale il ruolo dell’allenatore e della dirigenza per ricompattare l’ambiente e ritrovare lo spirito giusto.

In attesa di capire se la Lazio riuscirà a risollevarsi e a ritrovare il giusto equilibrio, il giudizio di un esperto come Marino contribuisce a fotografare un momento delicato per una squadra che, almeno sulla carta, avrebbe le potenzialità per fare molto di più.