Marcolin: «Lazio a Genova come se fosse la prima giornata. Dovrà stare molto attenta a questo aspetto». Le parole del doppio ex dell’incontro

In una serata che mette di fronte passato e presente, poche voci sono più qualificate a raccontare Genoa-Lazio di quella di Dario Marcolin. Un “doppio ex” di lusso, che ha legato il suo nome a otto anni di successi in biancoceleste, ma che proprio a Genova, in un anno di prestito, ha trovato la consacrazione che gli ha permesso di diventare grande in quella squadra stellare. Oggi opinionista, Marcolin ha condiviso ricordi e analisi in un’intervista a Il Cuoio.

I suoi anni alla Lazio sono stati quelli di una squadra leggendaria, piena di campioni. Tra questi, Beppe Signori, il cui addio fu forse innescato da un episodio emblematico. «Giocai titolare quella partita, mi ricordo bene cosa accadde: Beppe sarebbe dovuto entrare, poi l’arbitro espulse Mancini, restammo in dieci ed Eriksson fece una scelta diversa facendo entrare Venturin. Signori non la prese bene. E come detto, si convinse di voler dimostrare a tutti di essere ancora un grande calciatore». In un’epoca di fuoriclasse, Marcolin non ha dubbi su chi fosse il più grande: Paul Gascoigne, semplicemente «in grado di fare delle cose fantastiche». E sull’allenatore che lo ha formato più di tutti: «Zeman è stato il tecnico che mi ha insegnato di più». Un’influenza tale che «ho fatto l’allenatore per dieci anni e provavo a copiare quello che mi faceva fare Zeman».

Questa sera, Marcolin commenterà la sfida per DAZN, e la sua analisi è un avvertimento per la sua ex squadra. «La commenterò per Dazn e credo che per la Lazio la trasferta di Genova deve essere considerata una sorta di prima giornata di campionato. Io ho raccontato Bologna-Genoa e ho visto i rossoblù: una squadra organizzata in fase difensiva, che sa contenere e ripartire. Gli uomini di Vieira sono molto bravi a sfruttare gli spazi. La Lazio nel derby non ha fatto male. È una squadra che deve giocare all’attacco, ma dovrà stare molto attenta a non lasciare troppi varchi alle ripartenze del Genoa. Sarà una partita dura».