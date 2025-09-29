Lazio, ennesima tegola a poche ore da Genoa: lui non è al meglio! Sarri deve rinunciarci dall’inizio… Le ultime di formazione

Piove su bagnato in casa Lazio. Mai come in questo momento, la cinica massima della Legge di Murphy sembra essere diventata il motto non ufficiale in casa Lazio. Per Maurizio Sarri, infatti, piove letteralmente sul bagnato: in una situazione di emergenza già gravissima, alla vigilia della trasferta contro il Genoa arriva un’altra tegola a complicare ulteriormente i piani.

Dopo aver perso Vecino e aver escluso Dele-Bashiru, il tecnico biancoceleste deve fare i conti anche con le condizioni precarie di Pedro. Il fuoriclasse spagnolo, che doveva agire da trequartista nel nuovo modulo, non è al meglio. Una fastidiosa tendinite continua a tormentarlo, costringendo Sarri a un’altra, drastica, virata tattica. L’ipotesi di un 4-4-1-1, studiata in settimana per dare equilibrio e qualità, viene così cestinata per fare di necessità virtù.

Si va verso un inedito 4-4-2, un modulo dettato dall’emergenza assoluta, più che da una scelta filosofica. Con Pedro destinato alla panchina, salta il ruolo del rifinitore. Sarri si affiderà dunque a due punte vere per provare a scardinare la difesa del Genoa. Al fianco dell’unica certezza, Taty Castellanos, ci sarà con ogni probabilità Boulaye Dia, formando una coppia d’attacco basata più sulla forza e la presenza in area che sulla solita fluidità di manovra “sarriana”. Lo riporta Il Messaggero.

È una Lazio che si presenterà a Marassi in una veste inedita, rattoppata e costretta ad andare oltre i propri limiti. In una situazione del genere, la tattica e la tecnica passano in secondo piano. Come sottolineano a Formello, ora più che mai, a contare sarà il cuore, la grinta e la capacità di fare gruppo per superare un’ondata di avversità che sembra non avere fine.