Parolo sugli ottavi di Champions: «Lazio sfortunata. Col Bayern ho un grande ricordo»

Marco Parolo, opinionista ed ex Lazio, ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: le dichiarazioni

Ospite a Rai Radio 1, Marco Parolo ha commentato così i sorteggi degli ottavi di Champions League:

«Contro il Bayern ho realizzato il mio ultimo gol in carriera, segnare in Champions è stato sempre il mio sogno fin da bambino. È stata una soddisfazione personale, peccato non sia servito per la qualificazione. Per la Lazio non è stato un sorteggio benevolo. In ordine di difficoltà direi: Lazio, Napoli e Inter».