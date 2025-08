Marchegiani: «Alternanza Sarri-Mandas coraggiosa. Ma non sarà Sarri a decidere chi giocherà…». Le dichiarazioni dell’ex portiere biancoceleste

Una vera e propria rivoluzione tra i pali nella Lazio. Per la nuova stagione, Maurizio Sarri sembra intenzionato a lanciare una clamorosa e inedita staffetta in porta, coinvolgendo sia il presente che il futuro della Lazio: Ivan Provedel e Christos Mandas.

L’intenzione del tecnico, emersa chiaramente nelle amichevoli in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray, non è la classica alternanza tra campionato e coppe. Si tratta, piuttosto, di un turnover continuo, simile a quello dei giocatori di movimento, un’idea che Sarri ha esternato quasi pubblicamente e che ha già iniziato a mettere in pratica.

A commentare questa innovativa gestione, sulle pagine de Il Messaggero, è intervenuta una vera e propria leggenda biancoceleste: l’ex portiere Luca Marchegiani. Con 243 presenze e uno Scudetto vinto con la Lazio, Marchegiani, oggi apprezzato opinionista di Sky, ha offerto la sua autorevole analisi.

«Non ricordo una situazione del genere per una sola competizione, non so se Sarri ufficializzerà questa sua scelta a i due giocatori e ai media, ma certo è coraggiosa e inusuale. Così non è facile dare tranquillità ai portieri anche se il ruolo, in questo senso, negli ultimi anni si è evoluto. Si tratterebbe proprio di un’alternanza tecnica e mentale che andrebbe affrontata da Provedel e Mandas con un grande maturità. Sapete cosa vi dico? Che se Sarri scegliesse questa strada, diventerebbero decisivi e determinanti proprio i pareri dei due allenatori di Provedel e Mandas che, ogni settimana, possono segnalare al tecnico che è in condizione migliori dal punto di vista fisico e mentale. Un tecnico ipotizza la formazione e i giocatori di movimento da utilizzare durante le partite della settimana ed i test della vigilia, ma un portiere non può essere giudicato per quelle brevi prove sul campo di allenamento. Sono più importanti le sedute a cui loro si sottopongono con i preparatori. Da molti anni i portieri sono preparati a scambiarsi il posto, ma questo è un caso nuovo e interessante. Averne due di livello è una garanzia per l’allenatore, si tratta solo di tenerli al top sotto il profilo psicologico».