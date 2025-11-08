Mandas Lazio, l'agente del portiere fa il punto: «Il percorso era quello giusto, adesso le scelte sono diverse. Sul futuro...»

Mandas Lazio, l’agente del portiere biancoceleste fa il punto sul suo futuro: «Il percorso era quello giusto, adesso le scelte sono diverse»

Il destino di Christos Mandas sembra ormai segnato: il giovane portiere greco lascerà la Lazio, forse già nel mercato di gennaio. Come anticipato, il giocatore piace anche al Milan, ma il suo agente Diego Tavano ha rivelato nel podcast Calcio con Fulmi di aver già avviato contatti con diversi club della Premier League, aprendo così scenari internazionali per il futuro dell’estremo difensore.

PAROLE – «Mandas ragazzo fantastico, che merita. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava bene. Adesso le scelte sono diverse, non le discute, c’è una perdita del valore del giocatore da parte dell’azienda Lazio».

FUTURO – «Abbiamo parlato con alcuni club inglesi, che volevano mettere soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione, ma a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è più alta»

