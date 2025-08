Mancini consiglia Sarri: «Darei una chance a questo giocatore». Le dichiarazioni del giornalista e telecronaca su quel biancoceleste

l telecronista di DAZN, Riccardo Mancini, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per offrire la sua analisi sul precampionato della Lazio, soffermandosi in particolare su uno dei giocatori più discussi di questo ritiro: Tijjani Noslin. L’attaccante olandese, reduce da una stagione di alti e bassi, è in pieno ballottaggio con Cancellieri per un posto in rosa, e Mancini ha offerto una lettura chiara della sua situazione.

L’analisi del telecronista di Dazn

Secondo il commentatore, il talento di Noslin non è in discussione. Il giocatore possiede delle qualità importanti e un potenziale ancora inespresso, che rappresentano un “terreno fertile” su cui un allenatore come Maurizio Sarri può lavorare. Tuttavia, la palla passa ora al giocatore stesso, chiamato a un deciso cambio di passo per convincere definitivamente il tecnico e l’ambiente.

Le parole di Riccardo Mancini su Noslin

Ecco il pensiero di Mancini, che si è espresso in maniera netta, sospendendo il giudizio ma lanciando un chiaro messaggio all’attaccante olandese:

«er me Noslin ha delle potenzialità, c’è del terreno fertile. Vediamo se con Sarri riuscirà. Io gli darei ancora una chance, lui però deve un po’ svegliarsi».

Una chance da cogliere: “deve un po’ svegliarsi”

L’analisi di Riccardo Mancini fotografa perfettamente il momento di Tijjani Noslin. L’ex Verona ha le qualità per restare alla Lazio e giocarsi le sue carte, ma deve dimostrare di aver superato quell’incostanza che ne ha caratterizzato la scorsa stagione. Il “deve un po’ svegliarsi” di Mancini è un invito a trovare quella continuità di rendimento e quella fame che Sarri esige da tutti i suoi giocatori. Il potenziale c’è, e il tecnico è pronto a lavorarci, ma spetta ora all’olandese cogliere quest’ultima chance, dimostrando con i fatti di poter essere un valore aggiunto per la squadra e non solo un talento inespresso.