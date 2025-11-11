Mancini, dalla Lazio alla Juventus mancata: il desiderio dell’ex tecnico della Lazio e la scelta di Spalletti. Il retroscena

Roberto Mancini, l’attesa per la Juventus e la svolta con Spalletti: il dietro le quinte e il retroscena in panchina

Roberto Mancini torna ad allenare: l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha accettato la proposta dell’Al Sadd, club del Qatar. Il contratto avrà durata di sei mesi, fino a giugno, e garantirà all’allenatore un ingaggio di 4,5 milioni di euro, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

Nonostante l’accordo con la società qatariota, Mancini avrebbe preferito rientrare in Italia e tornare protagonista in Serie A. Dopo l’esonero di Tudor, infatti, attendeva una chiamata dalla Juventus, che però ha scelto di affidarsi a Luciano Spalletti.

Nei mesi precedenti, il tecnico aveva inoltre respinto l’interesse del Nottingham Forest, club di Premier League. La scelta di Mancini segna quindi un nuovo capitolo della sua carriera, lontano dall’Italia ma con la prospettiva di rimettersi subito in gioco su una panchina internazionale.

