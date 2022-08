Luiz Felipe Betis Siviglia, si sblocca il tesseramento?

Finalmente si sblocca il tesseramento di Luiz Felipe al Betis Siviglia? Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna

Infatti, come riportato da Marca, la cessione di Bartra al Trabznospor, liberebbe il posto in rosa per l’italo-brasiliano. Un trasferimento che fino a oggi è rimasto bloccato per ragioni di natura economica.