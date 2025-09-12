Lazio, una situazione in piena evoluzione. Quali saranno poi le prossime mosse? - Lazio News 24

Lazio, centrocampo da definire contro il Sassuolo: le parole di Giulio Cardone su formazione e sponsor

In vista della prossima sfida di campionato tra Lazio e Sassuolo, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare le possibili scelte a centrocampo del tecnico biancoceleste. Oltre agli aspetti tecnici, Cardone ha anche parlato della delicata questione legata allo sponsor, fondamentale per il bilancio e per le mosse in vista del mercato di gennaio.

Lazio e sponsor: trattative ancora in corso

Cardone ha chiarito che la Lazio non ha seguito un’unica strada per risolvere la questione sponsor. “Non c’era solo una strada da percorrere. Almeno un paio di trattative sono finite male, non sono andate in porto; altre invece sono ancora in corso”, ha spiegato il giornalista. I tempi si fanno stretti, ma l’ottimismo resta: la società è fiduciosa di poter sistemare la situazione economica in tempo utile per agire sul mercato di gennaio senza restrizioni.

Il problema sponsor è diventato un tema ricorrente in casa Lazio, considerando l’importanza dei fondi per rinforzare una rosa che ha bisogno di nuove energie. Le prossime settimane saranno quindi cruciali per capire se il club riuscirà a concludere un accordo commerciale utile alla causa.

Le scelte a centrocampo per Lazio-Sassuolo

Passando al campo, Cardone si è soffermato sulle condizioni fisiche di Nicolò Rovella, che difficilmente sarà rischiato dal primo minuto. “Se non ci fosse stato il derby nell’immediato, Rovella avrebbe anche giocato, ma vista la situazione credo che sarà gestito”, ha dichiarato.

In questo scenario, la Lazio dovrebbe affidarsi ancora a Cataldi in cabina di regia. Al suo fianco è previsto l’impiego di Dele-Bashiru, mentre Belahyane resta un’alternativa con caratteristiche da regista puro. Il centrocampo formato da Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru, tuttavia, ha deluso nella gara contro il Como, e per questo lo staff spera in un rendimento ben diverso domenica contro il Sassuolo.

La Lazio è chiamata a una prova convincente, sia per preparare al meglio il derby della Capitale, sia per ritrovare fiducia e continuità. Il club biancoceleste vive un momento delicato tra campo e gestione societaria, ma l’obiettivo resta quello di tornare a competere ai massimi livelli.