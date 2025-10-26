Lotito a Dazn prima di Lazio-Juventus: «Critica giusta se costruttiva. Serve unità tra squadra, società e tifosi. Solo insieme possiamo rialzarci»

Lotito prima di Lazio-Juventus: «Critica giusta se costruttiva. Serve unità tra squadra, società e tifosi. Solo insieme possiamo rialzarci»

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Juventus, il presidente Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sul momento della squadra, sulle polemiche emerse negli ultimi giorni e sulle prospettive in vista del calciomercato di gennaio.

Sullo stadio pieno e il messaggio ai tifosi – «Dal punto di vista della critica è giusta se costruttiva, ma essendo un gioco di squadra tutti insieme – squadra, staff e tifosi – possiamo cambiare questa situazione che è determinata da fatti non ponderabili. Bisogna avere fiducia, perché stiamo lavorando sui lavori dello stadio, stiamo andando avanti su diversi fronti. Insieme ci potremo rialzare»

Sulle polemiche recenti – «Un sistema va seguito e non destabilizzato. Nel senso che sicuramente nel momento in cui ci sono cose che non vanno bene, vanno accompagnate in un processo di crescita che le migliori e non che lo destabilizzi. Come dire, serve creare qualcosa che serva a venire alle nostre necessità»

Sul mercato di gennaio e il rapporto con Sarri – «Con Sarri c’è un rapporto di stima, non c’è contrapposizione dei ruoli. Tutti vogliono il bene dei tifosi. La società farà ciò che serve sul mercato. Gli è stato impedito per diversi motivi. Ciò che è successo quest’anno non è mai successo, come gli infortuni che hanno complicato i risultati. Quando non vengono raggiunti certi risultati c’è sconforto, una critica. Si lavora per superarle. Tutte insieme, per ottenere grandi risultati»